На тюменской таможне пресекли нелегальный ввоз шин

Вблизи российско-казахстанской границы сотрудники Тюменской таможни задержали автотранспорт, в котором перевозились шины для сельскохозяйственной техники. Товар был произведен в Индии и ввозился в Российскую Федерацию из Республики Казахстан. На товаре отсутствовала обязательная маркировка.

Груз с нарушениями требований по обязательной маркировке предприниматель из Республики Казахстан перевозил в адрес юридического лица в Москву. Всего в ходе таможенного досмотра выявлено 30 пневматических автошин весом более 6,5 тонн.

По словам Сергея Ходюка, начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни, ввоз и реализация данной категории товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается, только если товары промаркированы специальным Data Matrix кодом.