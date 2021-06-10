5 млрд рублей льготной ипотеки выдал Сбер в Тюменской области

С начала 2021 года Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало свыше 1 800 ипотечных кредитов по программе "Господдержка 2020" на сумму более 5 млрд рублей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбер расширил льготную ипотеку новым сервисом. Теперь семьи с двумя и более детьми, а также семьи, в которых есть ребёнок с инвалидностью, могут получить кредит с господдержкой на строительство дома. Мы видим спрос на частные дома, поэтому уверены, что расширенную программу оценят многие клиенты. Также программа с господдержкой продолжает выдаваться на квартиры в новостройках.

С 25 мая Сбер снова снизил ставки по льготной ипотеке на покупку квартиры в новостройке. При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке с господдержкой снижается на 0,2 п.п. — до 5,55% годовых.

Стандартная ставка по программе ипотеки "Господдержка 2020" составляет от 6,05% годовых. В рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет.