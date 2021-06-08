В лесах Тюменской области отменяется режим ЧС

В Тюменской области с 9 июня перестает действовать режим ЧС в лесах регионального значения. Соответствующее постановление подписал 8 июня губернатор Тюменской области Александр Моор. На территориях, где обстановка продолжает оставаться напряженной, вводится режим повышенной готовности, сообщает ОперШтаб.

Режим повышенной готовности вводится на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов. Гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Отметим, что режим ЧС в лесах муниципального характера сохраняется на территории Вагайского района.

Органам власти и уполномоченным организациям необходимо организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в границах которых может возникнуть чрезвычайная ситуация, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров.

"Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. Несмотря на тяжелейшие погодные условия, которые способствовали распространению пожаров. Благодаря принятым мерам нам в целом удалось пройти этот период. Мы правильно привлекли дополнительные силы и средства для тушения пожаров, в том числе авиацию", – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Текст постановления опубликован на портале правовой информации Тюменской области.