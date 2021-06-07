Тюменские земледельцы засеяли пшеницей более 400 тысяч гектаров пашни

100 процентов запланированных к яровому севу сельскохозяйственных площадей Тюменской области засеяны. Сейчас работа на полях продолжается частично, уже с перевыполнением плана. Так, на сегодня аграрии засеяли почти 697,6 тысяч га зерновых и зернобобовых культур (запланировано 700). Посеяно 412,3 тысяч гектаров пшеницы, посажено более 8 тысяч гектаров картофеля.
В регионе начались работы по уборке кормов. Работы по заготовке сенажа ведут 4 хозяйства в трех районах, заготовлено 3,5 тысяч тонн. Производится химобработка полей от сорняков и обработка паров, сообщили в департаменте АПК.
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