Владимир Якушев: регионам нужно усилить работу по сокращению безработицы

Пиковый показатель по количеству безработных в Уральском федеральном округе зафиксирован прошлой осенью. По данным на 1 октября 2020 года, на учете в службе занятости стояло 306,6 тысяч человек, на 28 мая этого года - 120,4 тысячи. Это в почти в два раза больше, чем до пандемии. Регионам нужно вести очень серьезную работу, чтобы решить проблему безработицы. Об этом заявил полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на площадке ПМЭФ-2021.

Чтобы работа по трудоустройству была более эффективной, центры занятости должны стать коммуникаторами между бизнесом и людьми, уверен полпред. "Необходимо создавать рабочие места, переучивать людей и направлять туда. Во-первых, нужно работать с предпринимательским сообществом, с крупными предприятиями, чтобы они открывали вакансии, а во-вторых, с людьми, которые эти места должны заполнить. Центры занятости должны стать коммуникаторами между бизнесом и людьми, подходить к решению вопросов по-человечески", - пояснил Владимир Якушев.

Часто на учет в службу занятости приходят люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Среди них оказываются и востребованные профессионалы, которые самостоятельно не могут трудоустроиться - с ними нужно работать индивидуально. Есть и такие, кто в ЦЗН обращаются лишь для того, чтобы им не предъявляли претензий или за пособиями. "Эта категория есть и будет, и с такими людьми тоже надо работать. Это сложно. И делать это должны не столько центры занятости, сколько психологи, потому что это работа с душами", - считает полпред.