За неделю в Тюменской области потушили 28 лесных пожаров

За неделю с 31 мая по 6 июня в Тюменской области ликвидировано 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1,6 тыс. га. В целом за указанный период ликвидировано 432 лесных пожара в 49 регионах России на площади, пройденной огнем, более 15 тысяч га.

Уже почти месяц действенную помощь Тюменской области в тушении лесных пожаров оказывают 296 парашютистов-десантников и 3 летчика-наблюдателя Федеральной Авиалесоохраны, сообщили в пресс-службе ведомства.