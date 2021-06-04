Сбер и правительство Тюменской области договорились о сотрудничестве

Фото пресс-службы губернатора ТО

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Сбер и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона. Документ подписали заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и губернатор Александр Моор.

В рамках соглашения стороны намереваются совместно реализовывать инфраструктурные проекты в Тюменской области, улучшать инвестиционную привлекательность региона, в том числе сотрудничать в части реализации проекта строительства распределительного центра в рамках промышленной площадки "ДСК-500".

Заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:

Тюменская область — один из наиболее активно развивающихся регионов России. В настоящее время здесь реализуется крупнейший проект по созданию промышленного технопарка площадью более 130 тысяч квадратных метров. Планируется, что парк будет построен в ближайшие три года. Помимо инновационных производств и предприятий креативных индустрий, здесь можно разместить лаборатории, лекционные залы, коворкинг-центр и многое другое.

Попов отметил, что банк рад принять участие в таком масштабном проекте, и выразил уверенность, что сотрудничество в рамках подписанного договора не ограничится только этим проектом.