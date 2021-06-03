Сбербанк и ГК "ЭНКО" делают ипотеку доступнее

До 1 июля квартиру в жилом районе "Айвазовский" от застройщика "ЭНКО" можно приобрести на выгодных условиях. В рамках программы "Господдержка 2020" строящееся жилье доступно по ипотечной ставке 2,55% на весь срок кредитования. Ставка действует при условии проведения сделки с услугой "Электронная регистрация права собственности" и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в компаниях, аккредитованных Сбербанком. Первоначальный взнос - от 15% стоимости квартиры, а возможная сумма кредита – от 300 тыс. руб. до 6 млн руб.

Айвазовский Citу расположен в живописном месте на берегу реки Туры в центральной части Тюмени. Соседство с озерами Алебашево, Круглое и лесопарком имени Гагарина делает комплекс уникальным. Главной особенностью проекта станет сочетание разных архитектурных школ, которые никогда прежде не пересекались в рамках одного района, — от классической до современной. При этом каждая секция уникальна в своём исполнении и подчёркивает характер территории.



В рамках проекта уже этим летом будет построен парк площадью 2 гектара. Его особенность - собственный водный канал вдоль пешеходного бульвара. Среди водных объектов также "сухой" фонтан - одно из любимых детских летних развлечений. Рядом расположится первая в Тюмени "зеленая" набережная с собственным пляжем.



Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"В этом году ГК "ЭНКО" отмечает свой десятилетний юбилей, за это время у нас сложились плодотворные партнерские отношения. Сбербанк финансирует строительство ярких и амбициозных объектов ЭНКО, застройщик участвует в различных ипотечных программах и пользуется услугами компаний, входящих в нашу экосистему. Для оценки жилого района "Айвазовский" специалисты Strategy Partners провели коммерческий аудит, для продвижения компания пользуется услугами Segmento, покупатели квартир в Айвазовском получают безлимитные онлайн-услуги опытных врачей СберЗдоровья. Я уверен, со временем это партнёрство расширится, в результате чего наши клиенты, жители Тюмени, будут получать сервис самого высокого уровня.