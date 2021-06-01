В финале WorldSkills Russia выступит 31 представитель Тюменской области

Тюменскую область в нацфинале WorldSkills Russia – 2021 представит 31 молодой профессионал. В отборочных соревнованиях участвовали почти 5 000 конкурсантов в 137 компетенциях.

В рамках отборочного этапа прошли и итоговые соревнования по десяти компетенциям, которые не войдут в конкурсную программу нацфинала, но итоги по ним вносятся в общий медальный зачет регионов.

Копилка Тюменской области уже пополнилась четырьмя медальонами за профессионализм в компетенциях "Туризм", "Кузовной ремонт", "Звукорежиссура" и "Управление локомотивом".

Компетенцию "Управление локомотивом" в нашем регионе ввели в 2018 году, и практически каждый год участники подтверждают свой профессионализм. В этом году медальон завоевал 19-летний Алексей Резниченко, студент Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Финал IX национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) — 2021" состоится с 21 по 25 июля в Уфе. Представители Тюменской области выступят в 26 компетенциях.