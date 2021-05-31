Тюменская кадастровая палата проконсультирует насчет жилищных прав детей

Завтра, 1 июня, во всех регионах пройдет Всероссийская акция "День правовой помощи детям". Специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра ответят на вопросы о том, как защитить имущественные права несовершеннолетних.

Проведение акции приурочено к Международному дню защиты детей. Граждане смогут узнать о порядке оформления недвижимости или ее части в собственность несовершеннолетнего, а также о процедуре продажи, мены и дарения таких объектов. Кроме того, эксперты расскажут, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учета, как проверить недвижимое имущество перед покупкой, о том, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего при получении государственных услуг Росреестра.

"Важно знать, что детские права охраняются законом, поэтому при проведении сделок с недвижимостью следует тщательно проверять все документы, чтобы максимально обезопасить себя от рисков", — отмечает начальник юридического отдела филиала Кадастровой палаты по Тюменской области Наталья Андрющенко.

В тюменском филиале Федеральной кадастровой палаты консультацию в День защиты детей можно будет получить у специалистов юридического отдела с 11:00 до 12:00 по телефону (3452) 259-000.