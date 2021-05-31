Более 4,5 млн рублей штрафов назначили тюменцам за нарушения противопожарного режима

13:03 31 мая 2021
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По состоянию на 31 мая в производстве дознавателей органов ГПН ФПС находится 47 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 17 уголовных дел. В целом за нарушения установленных запретов и правил противопожарного режима назначено  524 штрафов, их общая сумма достигла 4597100 рублей.  

Об этом сообщает Оперштаб со ссылкой на директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича. 

Теги: административный кодекс , лесные пожары , охрана лесов , штрафы
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