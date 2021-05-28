ТюмГУ и Сбербанк подписали "зеленый" меморандум

17:40 28 мая 2021
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Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Свои подписи под документом о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды поставили ректор ТюмГУ Иван Романчук и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов. Меморандум подписан сроком на три года. 

Согласно документу, стороны намерены сотрудничать в части разработки и реализации экологических проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, внедрение лучших практик в сфере устойчивого развития.

"Это своего рода протокол  о намерениях, которые имеют глобальное значение для развития цивилизации, России, для будущего наших детей, – отметил Иван Романчук. – Я надеюсь, что наши совместные шаги станут  значимыми для развития экологической культуры, будут способствовать повышению грамотности населения, созданию условий для развития экологического образования и воспитания, бережного отношения к природе".

"Безусловно, Сбер как опорный банк и ТюмГУ как ведущий вуз региона способны внести существенный вклад в формирование ответственного экологического поведения, – уверен Евгений Светлов. – Совместными усилиями мы реализуем много волонтерских и образовательных проектов, способных улучшить экологическую ситуацию в Тюменском регионе".  

Стоит добавить, что Тюменский госуниверситет находится в авангарде зеленой повестки. Первый проректор Андрей Толстиков напомнил, что тематическими фокусами Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, базовой организацией которого выступает университет, являются биобезопасность человека, растений и животных. Кроме того, на базе ТюмГУ будет создан один из первых в России карбоновых полигонов.

Теги: банки , Иван Романчук , Сбербанк , сотрудничество , Тюменский государственный университет , экология
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