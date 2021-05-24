Где разрешено отдыхать тюменцам, пока в лесах действует режим ЧС?

Запрет на посещение лесов в целях предотвращения возникновения пожаров продлен до 10 июня. Информация об этом опубликована на сайте администрации города Тюмени.

Отдых в лесу разрешен только в Гилевской роще и в специально обустроенных 14 лесных зонах отдыха, включая беседки с мангалами в Верхнем бору, на Воронинских горках, в Плехановском бору, у ТЭЦ-2 и так далее. С полным печеньем разрешенных мест для отдыха и маршрутами к ним можно ознакомиться на сайте гордаминистрации.

В департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени напомнили, что запрет не распространяется на тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесу.