Наталья Зубаревич оценит инвестиционный потенциал Тюменской области

Известный российский экономгеограф, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова примет участие в стратегической сессии фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" "10 лет вперед", посвященная новому инвестиционному циклу.

Мероприятие реализуется в поддержку национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

“Инвестиции стали все больше концентрироваться в местах, где вы их быстрее отобьёте и получите прибыль”, — считает Наталья Зубаревич. По ее подсчетам практически каждый 4-й рубль в стране инвестируется в Московскую столичную агломерацию. Вторая такая же мощная зона инвестирования — Тюменская область с автономными округами.

В рамках стратегической сессии российский экономист не только даст свою оценку потенциалу для нового 10-летнего инвестиционного цикла в Тюменской области, но и затронет тему привлечения частных инвестиций как инструмента снижения рисков волатильности бюджета, а также расскажет о вызовах для экономики Тюменской области в условиях бюджетного дефицита.

Экспертная сессия "10 лет вперед" пройдет на площадке Тюменского технопарка в 13:30 ‒ 16:00 по местному времени.

Модераторами экспертной сессии выступят советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева и Мурат Нурпеисов , деловой консультант и основатель компании "MZN Brain Capital". Также участие в мероприятии примут ведущие предприниматели Тюменской области.

Организатором мероприятия выступает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке правительства Тюменской области, тюменских региональных отделений ООО "Опора России" и "Деловая Россия", Агентства стратегических инициатив по Тюменской области, АО "Агентство инфраструктурного развития", ПАО "Банк ВТБ".

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