В Ярковском районе потушили два крупных лесных пожара

Сегодня парашютисты-десантники Авиалесоохраны, наземных лесных служб Тюменской области с участием арендаторов лесных участков и местного населения ликвидировали в Ярковском районе Тюменской области 2 крупных лесных пожара на общей площади 16, 7 тыс га (площадь одного пожара – 5 276 га. площадь второго пожара – 11 211 га).

Основным способом тушения данных пожаров стал встречный контролируемый отжиг горючих лесных материалов навстречу огню лесных пожаров.

Благодаря ликвидации данных очагов, площадь лесных пожаров в Тюменской области сократилась с 19,2 тыс га до 2,7 тыс га – более, чем в 7 раз.

В настоящее время в Тюменской области продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров на площади 2,7 тыс. га, в том числе остановлено распространение огня 5 пожаров на площади 521 га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.