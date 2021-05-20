На тюменской таможне пресекли ввоз контрафактных автозапчастей на 11 млн рублей

Предприниматель из Казахстана незаконно ввез в Россию подделки автомобильных запчастей известных торговых марок. Транспортное средство с контрафактным грузом тюменские таможенники остановили на российско-казахстанской границе. Информацию о подозрительном товаре таможенникам передали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В ходе таможенного досмотра установлено, что контрафактные подшипники, комплекты поршней, отопительные радиаторы, клапаны двигателя, форсунки, катушки и другие запчасти предназначались для реализации в Москве. Всего выявлено более пяти тысяч поддельных деталей.

"Сотрудники мобильной группы Тюменской таможни обнаружили 2 тонны автозапчастей, маркированных товарными знаками SKF, Hyundai и Kia. Правообладатели товарных знаков оценили экономический ущерб в одиннадцать миллионов рублей" — комментирует Александр Решетников, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни.

Установка контрафактных запчастей может привести к поломке оборудования и серьезным травмам людей. Все собранные материалы переданы в полицию.