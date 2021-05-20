Тюменцев приглашают в школу социального предпринимательства

В Тюмени 4 июня стартует новый поток Школы социального предпринимательства. На занятиях слушатели научатся составлять бизнес-план, считать финансовую модель, упаковывать свою идею в полноценный бизнес-проект.

"Обучение начнется в традиционном формате —офлайн. Мы все этого долго ждали. Это значит, что нас снова ждут живые встречи и нетворкинг", — комментирует Александра Князева, руководитель центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

Курс состоит из 5 обучающих сессий и итоговой защиты проекта. Выпускники получают дальнейшее сопровождение Центра инноваций социальной сферы, стажировки на предприятия схожего вида деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

Занятия будут проходить в Центре "Семья" по адресу Геологоразведчиков, 14А по пятницам и субботам. Участие в проекте бесплатное.

Регистрация на обучение по ссылке.

Школа социального предпринимательства работает для жителей Тюменской области с 2017 года. За это время было разработано 315 социальных бизнес-проекта, 30% из которых реализуется.