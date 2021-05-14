Для тушения лесного пожара в Юргинском районе задействуют Ми-26

Фото ИА "Тюменская линия"

Самый большой по площади и труднодоступный лесной пожар Тюменской области - у села Новый Тап Юргинского района. В региональном департаменте лесного комплекса надеются, что его удастся потушить в ближайшие дни. Для этого там усиливают группировку сил и средств. Об этом сообщил директор департамента Леонид Остроумов.

Напомним, 11 мая на помощь местным огнеборцам в район была направлена команда парашютно-десантной пожарной службы Читинского отделения ФБУ "Авиалесоохрана".

"Ежедневно было оперативном штабе определяем направления работы и задачи на день. Задачи вчерашнего дня выполнены. Усиливаем группировку в Юргинском районе вертолетом МИ-26. Кроме этого, высвобождающиеся ресурсы, которые были задействованы на тушении пожаров в Ишимском, Абатском и других районах, направляем туда, чтобы локализовать и ликвидировать этот пожар", - рассказал Остроумов.

Начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства Олег Сандаков отметил, что во время тушения пожаров ведется переброска техники, пожарные максимально задействованы на борьбе с огнем. "Нехватка техники есть, но ведется ее переброска: потушили один пожар, перекидываем на другой участок. Пожар в ночное время тушить нельзя. Наши люди работают на износ. Я надеюсь, что в ближайшее время будет переломлена ситуация", - сказал Сандаков. Он отметил, что привлечение вертолета МИ-26, который несет 15 тонн воды в водосливном устройстве, в то время как небольшие вертолеты могут поднимать только по 3-5 тонн, значительно облегчит работу пожарным.