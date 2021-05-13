На тюменской таможне задержали контрафактные чехлы для телефонов и носки на 4,5 млн рублей

Вблизи российско-казахстанской границы тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров с маркировкой известных брендов.
Фура, груженная товарами с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, следовала из Республики Казахстан в Москву. транспорта таможенники обнаружили контрафактные спортивные носки от Adidas, Reebok, Nike и подделку чехлов Samsung.
"Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб без малого оценили на 4,5 миллиона рублей", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.
В действиях нарушителей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба", собранные материалы переданы в полицию.
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