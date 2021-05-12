Новый День предпринимателя в Тюмени посвятят креативным индустриям

28 мая в Тюменском технопарке состоится главное мероприятие регионального бизнеса, задающее тренды в предпринимательской среде, — "День предпринимателя — 2021". В этом году оно посвящено развитию креативных индустрий.

Креативные индустрии — это более тридцати видов деятельности, основанных на интеллектуальной деятельности и авторском праве: дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла и многое другое.

В Тюменской област в начале этого года на стратсессии, посвященной презентации новой программы инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года, представители региональной власти вместе с бизнесом и общественными организациями начали обсуждать вопросы создания среды для развития креативных идей, инфраструктуры креативных индустрий, создания соответствующих центров компетенции в сфере образования — регионального компонента развития творчества у детей и молодежи.

Ожидается, участниками "Дня предпринимателя — 2021" станет не менее тысячи человек, вместе они обсудят развитие новых направлений роста региональной экономики с точки зрения современных трендов, вопросы управления персоналом в современных условиях, привлечения инвестиций, внедрения цифровых решений для повышения производительности труда и т.д.

Мероприятие реализуется в поддержку национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Участие в нем бесплатное. Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной программой форума можно на сайте тюменьфорум.рф. Уточнить информацию можно по тел. 8-932-482-75-67.