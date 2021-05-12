За неисполнение обязанностей в процедурах банкротства арбитражный управляющий может быть дисквалифицирован

В тюменском Росреестре разъяснили за какие нарушения может быть дисквалифицирован арбитражный управляющий.

Неисполнение арбитражным управляющим своих обязанностей влечет применение арбитражным судом предупреждения или наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Указанная санкция предусмотрена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Полномочиями по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях в отношении арбитражных управляющих наделено Управление Росреестра по Тюменской области.

В случае повторного нарушения к арбитражному управляющему применяется дисквалификация. В течение 2020 года Арбитражным судом Тюменской области дисквалифицировано 5 арбитражных управляющих сроком на 6 месяцев.

По итогам первого квартала 2021 года Управлением составлено10 протоколов об административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Судом дисквалифицирован один арбитражный управляющий, 9 протоколов находятся на рассмотрении.

Административное наказание в виде штрафа в 2021 году назначено 2 арбитражным управляющим на сумму 50 000 рублей. В отношении 3 арбитражных управляющих суд вынес предупреждение; к 4 арбитражным управляющим применил устное замечание.

В случае неуплаты административного штрафа материалы для принудительного взыскания направляются в службу судебных приставов.

В 2021 году взыскано штрафов на общую сумму 125 000 рублей.