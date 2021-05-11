В Тюмени темой "Дня предпринимателя" станут креативные индустрии

В Тюменском технопарке 21 мая состоится "День предпринимателя — 2021". В этом году он посвящен развитию креативных индустрий.

2021 год ООН объявила годом креативных индустрий, что отразилось на прогнозах развития бизнеса и торговли в России и мире. Креативные индустрии – это более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальной деятельности и авторском праве – дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и многое другое.

Успешное развитие креативных индустрий не зависит от географии и ресурсов, главное – люди, идеи и совместная работа.

В Тюменской области еще в начале этого года на стратегической сессии, посвященной презентации новой программы инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года, представители региональной власти вместе с бизнесом и общественными организациями начали обсуждать вопросы создания среды для развития креативных идей, инфраструктуры креативных индустрий, создания соответствующих центров компетенции в сфере образования - регионального компонента развития творчества у детей и молодежи.

Ожидается, что 21 мая "День предпринимателя-2021. Креативные индустрии" соберет порядка 1000 человек для совместного обсуждения перспектив развития новых направлений роста региональной экономики с точки зрения современных трендов.

Также в ходе мероприятия обсудят вопросы управления персоналом в современных условиях, привлечения инвестиций, внедрения цифровых решений для повышения производительности труда.

К участию приглашаются все желающие. Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной программой "Дня предпринимателя-2021. Креативные индустрии" можно на сайте тюменьфорум.рф. Участие в мероприятии бесплатное.