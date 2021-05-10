В Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

Рынок платных услуг в Тюменской области постепенно возвращается к показателям, которые фиксировали до пандемии коронавируса. За первый квартал 2021 года общий объем составил 24 млрд 568,4 млн рублей – немногим меньше, чем год назад.

По информации Тюменьстата, в январе 2021 года оборот составил 7 млрд 776 млн рублей, в феврале – 8 млрд 314,9 млн рублей, в марте – 8 млрд 477,5 млн рублей. Для сравнения, в 2020 году самым прибыльным был февраль – 8 млрд 384,7 млн рублей.

За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма, услуги правового характера, бытовые и медицинские услуги. По сравнению с декабрем 2020 года сильнее всего выросли цены на услуги зарубежного туризма и транспортные услуги, подешевели услуги связи. Практически на прежнем уровне сохранились цены на услуги организаций культуры, пишет "Вслух.ру".