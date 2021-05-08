Аграрии Тюменского района уделяют внимание экологическим нормам

На сельхозпредприятиях Тюменского района проведут очередной этап модернизации, в некоторых случаях его удастся совместить с внедрением природоохранных мер.

Как сообщили в управлении АПК Тюменского района, на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" до конца 2022 года реконструируют цех по переработке отходов. На заводе в Дании уже завершается изготовление оборудования, которое поможет перерабатывать отходы в мясокостную муку. Из нее будут готовить комбикорма для животных.

"Любое предприятие замкнутого цикла производства требует внедрения технологий, позволяющих максимально перерабатывать все биологические отходы, образующиеся при производстве продукции. Это обусловлено необходимостью снижения экологической нагрузки на окружающую среду. Экологический контроль достаточно жёсткий, поэтому каждый ищет свои пути решения проблемы утилизации отходов. Процесс этот капиталоёмкий, но иных способов решить проблему нет", - прокомментировал заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.