Жители Тюменской области в 2023 году смогут получить электронные паспорта вместо бумажных

Жители регионов России уже в середине 2023 года смогут оформить себе электронные паспорта. У москвичей такая возможность появится уже в декабре текущего года. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко сообщает ИА "Тюменская линия".

Электронный паспорт — это пластиковая карта формата обычной банковской карточки. На ней будут фотография владельца, его фамилия, имя, отчество и дата рождения. Документ оформляется по желанию, на территории России им можно будет пользоваться так же, как и бумажным, однако при оформлении электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным.

Другой электронный документ, который активно входит в обиход россиян с 1 января 2020 года — электронная трудовая книжка. Ее можно вести как в цифровом формате, так и в бумажном. Переход к новому формату опять же добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, сколько это необходимо. В 2020 году 65,7 тыс. работающих граждан Тюмени и юга Тюменской области выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной, сообщило региональное отделение ПФР.

На сайте Госуслуг также появятся суперсервисы — это комплекс нескольких услуг, которые требуются человеку в конкретной жизненной ситуации: при поступлении в вуз, оформлении материнского капитала и так далее. С помощью суперсервиса можно решить насущные вопросы и получить нужные услуги "в один клик", без сбора бумажных документов и посещения учреждений.

Привычные бумажные документы все чаще заменяются электронными. Однако как быть жителям отдаленных населенных пунктов, где нет Интернета, и что делать тем, у кого нет личных компьютеров или смартфонов? Чернышенко подчеркнул, что возможность лично обратиться в госорганы и получить там необходимые услуги и документы никто не отменяет и отменять не собирается. У граждан по-прежнему есть три способа взаимодействия с государством: лично в МФЦ, лично в профильном государственном учреждении и онлайн на портале Госуслуг.

"Вместе с тем идет масштабная работа по обеспечению интернетом самых удаленных и малонаселенных уголков страны. В этом году установим более тысячи станций для подключения к интернету небольших населенных пунктов, подключим все социально значимые объекты — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления", —напомнил заместитель председателя правительства.

Отметим, в Тюменской области до конца 2021 года еще 23 сельских населенных пункта получат бесплатный Wi-Fi. Для этого специалисты "Ростелекома" построят 350 км оптических линий связи. Стройка будет идти в деревнях и поселках Вагайского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского и Ярковского районов. В результате более 8 тыс. человек получат выход в Интернет.