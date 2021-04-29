Быстро и выгодно: тюменцы сдают старые смартфоны трейд-ин

Фото: ПАО "МегаФон"

Тюменцы стали чаще сдавать старые смартфоны, меняя на новые. За прошлый год жители региона принесли на утилизацию более 1,5 тысяч ранее используемых телефонов.

Это позволило отправить на переработку 250 килограммов пластика, стекла, стали и лития. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив программу трейд-ин.

Предпочтения тюменцев. В этом году специалисты отмечают рост интереса населения к покупке новых гаджетов со скидкой именно за счет бывших в употреблении. Только за последние 30 дней жители Тюменской области принесли в салоны связи в 2,5 раза больше мобильных устройств, чем месяцем ранее, чтобы выгоднее приобрести современные смартфоны.

"Принцип "трейд-ин" выполняет важные функции: во-первых, помогает привлечь внимание населения к проблеме электронного мусора. Правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Во-вторых, выгодные условия на покупку новых гаджетов также стимулируют людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны с хорошей скидкой", - рассказал директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Что приносят в салоны. Чаще всего сдают на утилизацию гаджеты Samsung. При этом взамен жители областной столицы вновь выбирают прежнюю, полюбившуюся марку смартфона, но уже с более усовершенствованными характеристиками.

Что покупают. Как правило, при сдаче старого гаджета приобретают новый стоимостью от 10 000 рублей. На Samsung приходится более 70% от общего объема продаж в регионе, у айфонов доля 12,6%, а у Xiaomi - 6,5%.

Средний чек на покупку смартфона в трейд-ин в этом году вырос на 58% и составляет 17 000 рублей. При этом, каждый четвертый мобильный телефон жители Тюмени предпочитают оформить в рассрочку.

Общероссийские тренды. За последний год в салонах МегаФона по всей стране в рамках программы trade-in приняли на 27% больше устройств. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.