В тюменских магазинах можно расплачиваться по QR-коду

Количество торговых точек в Тюменской области, подключивших сервис Сбера "Плати QR", за год выросло в три раза. Сейчас принимать безналичную оплату без терминала могут больше 5 тысяч предпринимателей региона.

Среди использующих услугу - кофейни, салоны красоты, магазины, автодилеры, аптеки, подключаются и крупные торговые сети. Максимальный оборот по "Плати QR" показывают туризм, стройматериалы, товары для дома и ремонта, реализация и лизинг автомобилей, красота и здоровье.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов:

Рост интереса к нашему сервису мы связываем прежде всего с удобством его использования. QR-код можно разместить в виде наклейки на витрине или просто показать его на экране смартфона, терминал больше не нужен. Особенно это подходит специалистам, работающим на выезде, мобильным торговым точкам, а также предприятиям, развивающим услуги доставки, которые сейчас очень востребованы. Также сервис позволяет предпринимателям существенно сэкономить на эквайринге: размер комиссии фиксирован и составляет от 0,6% до 1,5%, в зависимости от сферы деятельности предприятия.

Индивидуальный QR-код продавец получает после заключения соответствующего договора с банком. Принимать оплату можно уже на следующий день после подключения услуги. Подробная информацию о сервисе размещена на сайте банка.