В Европейском квартале Тюмени построят арендный дом

ДОМ.РФ и девелоперская компания "Брусника" реализуют первый проект арендного жилья в Тюмени. Соглашение о намерениях подписано 23 апреля в присутствии полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Подписи под документом поставили губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ" Денис Филиппов и директор ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" Алексей Круковский.

"Застройщикам сложно найти мотивацию участвовать в системном формировании рынка арендного жилья. Главный вызов — принципиально иная финмодель. Реализация арендного проекта не вписывается в привычный девелоперский цикл и предполагает более длинный горизонт инвестирования и срок окупаемости. Такие эксперименты могут себе позволить далеко не все компании", –прокомментировал событие Владимир Якушев.

Арендный дом на 184 квартиры расположится в "Европейском квартале" в заречной части Тюмени. Начать строительство планируется осенью 2021 года, завершить и подготовить к эксплуатации – в конце 2023-го. "Европейский квартал" обладает развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, что является важным фактором при выборе локации для жилья.

"Создание жилья для аренды – это неотъемлемая часть комплексного, сбалансированного развития территорий. Развитие арендного жилья может помочь региону в решении квартирного вопроса для многих льготных категорий граждан. Сейчас в Тюменской области ежегодно выделяется около 5 млрд рублей, которые позволяют улучшить жилищные условия 2,5 тысячам семей. Новый механизм сможет увеличить это количество граждан и снизить сроки ожидания и количество "очередников" по различным жилищным программам", - рассказал Александр Моор.

Денис Филиппов подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов государства является обеспечение улучшения жилищных условий граждан. Эта задача решается комплексно. "Не всем людям подходит вариант прямой покупки жилья или ипотека. При этом важно, чтобы условия жизни были комфортными и безопасными. Именно поэтому ДОМ.РФ создает цивилизованный рынок аренды. Современный человек часто настолько загружен работой, что услуги, сопутствующие проживанию в арендном жилье, оказываются просто необходимыми", - рассказал Денис Филиппов. По словам Филиппова ДОМ.РФ намерен и дальше развивать рынок арендного жилья, в том числе в Уральском федеральном округе.

Директор "Брусники" Алексей Круковский отметил, что компании проект интересен с точки зрения развития компетенций в новаторских направлениях, изучаения продукта и финмодели. "Открытых вопросов остается пока еще очень много: мы до конца не понимаем, как сбалансировать интересы всех сторон, какова будет реакция потребителя, каким должен быть морфотип новой застройки, квартирография, как этими объектами управлять. Однако мы уверены, что города присутствия Брусники обладают высоким потенциалом с точки зрения развития цивилизованного арендного сектора", - сообщил Курковский.

В рамках задачи по развитию цивилизованного рынка аренды ДОМ.РФ реализует пилотные проекты по строительству арендного жилья, в том числе с привлечением частных инвестиций. Портфель компании состоит из 13 проектов коммерческой и корпоративной аренды на 8,9 тысяч квартир и апартаментов, общая площадь которых составляет 458,7 тысяч кв. м. Пять арендных домов для частного найма (Лайнер, Матч Поинт, Символ, Парк Легенд, Октябрьское поле) функционируют в Москве, еще один – в Воронеже, сообщили в ДОМ.РФ.