Сельхозпредприятия Тюменского района обновили технику

Перед началом посевной в автопарке сельхозпредприятий Тюменского района появилось 19 новых машин и агрегатов. Современная техника уже начала выходить в поля.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, АО "Успенское" приобрело четыре трактора, посевной комплекс, соломоизмельчитель, культиватор, гидрофицированный агрегат с гидроприводом. ООО "Каменское-2" выведут на поля новые сеялки и сцепку, агрофирма "Луговская" – гидрофицированные сцепки борон, АО "Мальковское" – трактор и разбрасыватели удобрений, крестьянское хозяйство "Пчела" – сеялку. Общая стоимость техники составила более 65 млн рублей, аграрии приобретали ее на собственные средства. Наиболее значительной покупкой стали трактор и посевной комплекс "Джон Дир" стоимостью более 37 млн. рублей.

По информации районного управления АПК, в 2021 году общая посевная площадь в Тюменском районе составит 36 тыс. 648 га, из них более 12 тыс. га предназначены под зерновые и зернобобовые культуры, почти 21,5 тыс. га – под кормовые, картофель и овощи посадят на площади 2,5 тыс. га.

Задачи по урожайности аграрии района ставят амбициозные – собрать с гектара не менее 26,8 ц зерна и зернобобовых. Новая современная техника, достаточный запас минеральных удобрений и топлива, качественные семена позволяют рассчитывать на хороший результат.

Завершить посевную кампанию в муниципальном районе планируют к 3 июня.