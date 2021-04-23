Тюмень примет полуфинал федерального конкурса "Мастера гостеприимства"

В Тюмени 29 апреля стартует полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства". Форум проводится президентской платформой "Россия – страна возможностей". На полуфинал приедут более 150 конкурсантов из разных регионов страны. В течение двух дней они будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал.

"Это мероприятие является знаковым для индустрии гостеприимства. Тюмень вошла в число городов, получивших право принять в этом году очные полуфиналы конкурса наряду с Петропавловском-Камчатским, Пермью, Краснодаром, Калугой и Мурманском. Нам очень приятно, что Тюмень все чаще становится центром проведения масштабных событий для сферы туризма. Возможно, в ходе мероприятия при решении региональных кейсов у участников возникнут идеи новых проектов, которые мы сможем реализовать", – рассказала директор регионального Агентства по туризму и продвижению Мария Трофимова.

Тюменское мероприятие завершает серию полуфиналов. По итогам всех соревнований будут выбраны 200 лучших участников, которые примут участие в финале конкурса. Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Кроме того, они смогут выиграть образовательный сертификат или грант на реализацию своих проектов, получить приглашение на стажировку или работу в ведущие компании.