На поддержку самозанятых из городского бюджета выделят 1 млн рублей

В Тюмени стартует конкурс на грантовую поддержку для самозанятых. Победители конкурса смогут получить до 100 тысяч рублей на реализацию проекта по развитию собственного дела. Всего на поддержку самозанятых из бюджета города Тюмени планируется выделить 1 млн. рублей.

С 26 апреля департаментом экономики и стратегического развития администрации города Тюмени объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе, прием заявок продлится до 25 мая включительно.

Участвовать в конкурсе сможет физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятый). Претендент на грант не должен иметь задолженностей по налоговым сборам и не должен быть признан банкротом.

Для участия в отборе самозанятому предлагается презентовать проект, связанный с развитием его профессиональной деятельности.

Ограничений по проекту не установлено, например, он может быть направлен на расширение видов работ и услуг самозанятого, увеличение объема выпускаемой продукции, на оптимизацию рабочих процессов, внедрение систем учета, прохождение дополнительного обучения, разработку сайта.

Подробнее об условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Тюмени.