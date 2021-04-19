Тюменские косметологи и визажисты поборются за участие в финале WorldSkills Russia

Более 60 конкурсантов из Тюменской области на различных площадках страны продемонстрируют свое мастерство в отборочных соревнованиях для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021.

По всей России 1 апреля стартовали отборочные соревнования WorldSkills. В Тюменской области они пройдут с 20 по 30 апреля в Межрегиональном центре компетенций (Тюмень, ул. Киевская, 63, ул. Мельникайте, 76).

Участники из разных уголков страны внутри нашего региона будут соревноваться в шести компетенциях: "Визаж и стилистика", "Медицинская оптика", "Медицинский и социальный уход", "Эстетическая косметология", "Визаж и стилистика. Юниоры", "Медицинский и социальный уход. Юниоры". В основном составе примут участие конкурсанты в возрасте с 16 до 22 лет, а в юниорском – с 14 до 16.

Тюменцы на домашней площадке выступят в трех из этих компетенций: "Медицинский и социальный уход", "Эстетическая косметология" и "Визаж и стилистика. Юниоры". Бороться за попадание в финал они будут с 22 по 28 апреля.

В финал без отборочного этапа уже прошли тюменские участники в компетенциях "Лечебная деятельность (фельдшер)" и "Сантехника и отопление. Юниоры".

В прошлом году из-за пандемии отборочные соревнования проходили в дистанционно-очном формате: участники выполняли задания под видеонаблюдением, а судьи оценивали их через мониторы. В этом году чемпионат пройдет в привычном для всех очном формате.

Состязания проходят в 31 регионе по 137 компетенциям. Финальные соревнования, на которых определятся лучшие из лучших, пройдут в Уфе с 21 по 25 июля.