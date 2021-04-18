В Ишимском районе оценят готовность предприятий к посевной кампании

Специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ишимского района проверят 12 крупных сельхозпредприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств на готовность к посевной кампании. К посеву планируется приступить уже в начале мая.

Как рассказал первый заместитель главы района Сергей Максимов, хозяйства закупили 1 тыс. 488 тонн семян высоких репродукций и элиты для улучшения качества семенного фонда. Аграрии продолжают подработку семенного фонда: проверили более 23 тыс. тонн зерна, осталось довести до кондиции 18% семян. Под урожай приобрели 10 тонн минеральных удобрений из 11 запланированных.

Техника готова на 90%: отремонтировали тракторы, прицепные и навесные агрегаты, обновили машинно-тракторный и комбайновый парк. В 2020 году приобрели 60 единиц техники по программе субсидирования части затрат, модернизация парка продолжится и в этом году.

По словам Сергея Максимова, посевные площади в районе сохранятся на уровне прошлого года: хлеборобам предстоит засеять 107 тыс. га, из которых 90 тыс. га займут зерновые и зернобобовые. Основными культурами останутся пшеница, овес, ячмень и горох, пишет ИА "Тюменская линия".