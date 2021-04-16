Как рассчитать ежемесячный платеж по кредиту?

Знать, как рассчитать ежемесячный платеж по кредиту должен любой заемщик. Банковским менеджерам проще: у них имеется специализированное программное обеспечение, которое делает это самостоятельно на основе введенных данных.

Главное влияние на размер интересующего нас показателя оказывает не только кредитный процент, как может показаться человеку неискушенному в кредитовании. Не менее важен и срок, по окончании которого требуется вернуть заем в полном объеме. Кроме того, нужно учитывать способы начисления процентов, а также выбранный порядок погашения. Как известно, существует две схемы последнего: аннуитетный и дифференцированный. В первом случае речь идет о равных ежемесячных платежах на протяжении всего термина кредитования, а во втором - об уменьшающихся. Кроме этого, многим предпринимателям может потребоваться юридическая регистрация ООО для получения кредита на карту.

Расчет платежей по дифференцированной и аннуитетной схеме

Когда мы говорим о переплате по аннуитету, не следует думать, что данная схема начисления не имеет права на жизнь. Напротив, она очень удобна, когда речь о крупных займах, оформленных на пару-тройку десятков лет: да-да, конечно же, речь об ипотеке. Удобство в данном случае состоит в том, что первые платежи, совершаемые заемщиком, будут гораздо ниже, чем если бы была выбрана дифференцированная схема погашения.

Итак, расчет аннуитетного платежа осуществляется по формуле: P = S x (p x (1 + p) n) / ((1 + p) n - 1).

P - размер искомого платежа;

S - сумма займа;

р - кредитный процент;

n - число периодов, когда было начисление процентов.

Как видите, расчет платежей по взятой на определенные цели ссуде не так уж и сложен. Кстати говоря, если суметь понравиться банковскому менеджеру, то он сам распишет Вам механизм расчета в мельчайших подробностях.

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