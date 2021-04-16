Тюменские аграрии начали полевой сезон

В 2021 году сельхозпроизводители увеличили посевные площади до 1032,1 тыс. гектаров. На 23,6 тыс. га - до 700 тыс. га расширены поля под зерновые и зернобобовые культуры. Площади посева рапса составят свыше 22 тысяч га, в прошлом году их было 20,33 га. Кормовые культуры планируется разместить на площади чуть более 272 тысяч га. Площади картофеля и овощей открытого грунта сохранятся на уровне 2020 года - 8171 га и 1214 га соответственно. В весеннюю посевную кампанию аграриям предстоит засеять почти 826 тысяч гектаров полей.

Весенние полевые работы уже проводятся. Первой на поля вышла техника упоровского СПК "Емуртлинский". Организация начала боронование и подкормку многолетних трав. В предстоящую кампанию здесь предстоит посеять больше 8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 500 га рапса, почти 1700 га однолетних культур. В Казанском районе Агрокомплекс Маяк" также приступил к боронованию полей под будущий посев яровых культур, сообщили в департаменте АПК.

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