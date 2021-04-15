Тюменским предпринимателям расскажут о грантах и льготах для бизнеса

На онлайн-встрече 22 апреля планирующим развивать свое дело расскажут, на какие меры государственной поддержки они могут рассчитывать.

Зачастую предприниматель не знает, что для развития своего дела он может рассчитывать на поддержку государства. Малому и среднему бизнесу предлагаются в помощь субсидии, льготные займы, образовательные программы и многое другое. Чтобы получить поддержку, нужно знать, куда и когда обратиться.

22 апреля в 10 часов на платформе ZOOM Точки кипения пройдет онлайн-встреча "Господдержка для бизнеса: помощь на всех этапах развития". На мероприятии обсудят следующие вопросы:

— направления господдержки предпринимателей;

— программа содействия самозанятости безработных граждан;

— обучающие проекты для старта;

— источники финансирования, а именно микрозаймы, гарантийный фонд.

— грантовая поддержка социальных предприятий.

Спикеры мероприятия:

— Антон Шевелев, начальник отдела трудоустройства, специальных программ и профориентации департамента труда и занятости населения Тюменской области;

— Дмитрий Утьев, руководитель центра поддержки предпринимательства инвестиционного агентства Тюменской области;

— Мария Покалюхина, заместитель начальника гарантийного фонда инвестиционного агентства Тюменской области;

— Александра Князева, руководитель центра инноваций социальной сферы инвестиционного агентства Тюменской области.

Предпринимательница из Исетска Татьяна Нохрина, основатель частной сыроварни "Исетская коза", расскажет о своем старте с господдержкой. Два года назад она прошла школу социального предпринимательства инвестиционного агентства, получила поддержку по программе самозанятости от центра занятости и успешно развивает свой бизнес.

Для участия в мероприятии нужно подать заявку по ссылке.