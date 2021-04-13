В Тюмени пройдут отборочные соревнования национального этапа Worldskills Russia

В апреле в регионах России стартовали отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" — 2021. Состязания в профессиональном мастерстве будут проходить на 88 площадках в 31 субъекте страны, в том числе и в Тюменской области.

Тюмень примет конкурсантов из 66 регионов в период c 19 по 30 апреля. Соревнования пройдут на площадке Межрегионального центра компетенций по шести компетенциям: "Визаж и стилистика" (юниоры и основной состав), "Медицинская оптика", "Медицинский и социальный уход" (юниоры и основной состав), "Эстетическая косметология".

Тюменцы в домашнем регионе выступят с 21 по 28 апреля в трех компетенциях: "Медицинский и социальный уход", "Эстетическая косметология", а также "Визаж и стилистика" (юниоры).