145 млн рублей на восстановление памятников архитектуры направит Тюменская область в 2021 году

В рамках региональной госпрограммы "Сохранение и использование объектов культурного наследия" в текущем году будет закончена реставрация церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени, а также завершение разработки проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске. На эти цели из областного бюджета планируется выделить более 145 млн рублей.

В 2020 году на сохранение объектов культурного наследия в регионе было выделено свыше 255 млн. В результате был выполнен весь комплекс работ по восстановлению живописи в Троицком монастыре, завершена реставрация круглой Всехсвятской церкви на улице Свердлова и "Дома Брюханова" на улице Республики. Также в прошлом году три исторических дома в центре Тюмени воссозданы за счет средств частных инвесторов. Два объекта из них приобретены по льготной цене 1 рубль за квадратный метр. В Тобольске восстановлено здание богадельни при Богородицкой церкви, в Тобольском районе – мечеть в Иртышатских Юртах.

Как сообщила на онлайн-заседании президиума регионального правительства председатель областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева, на территории Тюменской области почти две тысячи объектов культурного наследия. Сведения о 642 объектах культурного наследия включены в федеральный реестр, 70 % из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к началу 2021 года.