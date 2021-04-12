В Тюмени отремонтируют дорогу к парку имени Юрия Гагарина

В регионах-участниках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в год 60-летия первого полета человека в космос активно ремонтируют улицы и дороги, названные в честь космонавтов и ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики.

В Тюмени в план ремонта включен Тобольский тракт, ведущий к лесопарку имени Юрия Гагарина. Он пользуется большой популярностью среди тюменцев, общая площадь лесопарковой зоны составляет около 105 га.

Мысовская роща сове новое название получила 17 апреля 1961 года. Именно тогда по просьбе комсомольцев ее переименовали в парк имени Ю. А. Гагарина. В 2002 году лесопарку присвоили статус природного памятника регионального значения.

Чтобы горожанам было удобно подъезжать к любимому месту отдыха, дорожники отремонтируют участок длиной в 1,7 км. Также запланирован ремонт дождеприемных колодцев, нанесение разметки и установка необходимых знаков. Для комфорта пешеходов будут проложены тротуары и устроены газоны. Работы должны завершиться до 15 октября.

За время реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" с 2017 по 2023 год запланировано привести в нормативное состояние 161 участок улиц, названных в честь прославленных космонавтов и ученых, внесших большой вклад в развитие отечественной космонавтики, а также в изучение космических объектов.

Всего в 2021 году согласно плану дорожных работ в нормативное состояние приведут 5,3 тыс. объектов общей протяженностью более 16 тыс. км.

В Тюмени специалисты планируют построить более 10 км новых дорог, еще около 30 км – реконструировать и отремонтировать, сообщили в администрации города.