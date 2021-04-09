Автоматизация производства — инструмент повышения эффективности предприятия

В современном мире бизнеса новые вызовы требуют качественных управленческих решений, одним из которых выступает автоматизация производства, которая позволяет исключить человеческий фактор из некоторых техпроцессов и оптимизировать работу предприятия.

Такое решение становится закономерным по мере роста объёмов производства в любой сфере. Этот процесс подразумевает внедрение новых технологий, оборудования, а также соответствующего программного обеспечения. Если ранее практически на всех этапах производство осуществлялось вручную, то теперь многие операции выполняются станками, роботами и с помощью систем автоматизированного проектирования.

Развитие цифровых технологий позволяет вывести сферу торговли на качественно новый виток развития, сделав её прозрачной и контролируемой. И хоть автоматизация для многих представителей ритейла стала вынужденным ответом на нововведения в законодательство, использование онлайн-касс и современного ПО оптимизирует различные процессы и помогает бизнесу.

"Русская Компания" предлагает целый спектр услуг по автоматизации в тарифах системы СБИС: каталог товаров, партионный учёт, мобильный кладовщик, контроль сроков годности и многое другое.

Дополнительно можно подключить возможности, столь необходимые в рамках актуального законодательства: обмен с ЕГАИС, Меркурием и системами Маркировки.

Автоматизация даёт улучшение качества производимых товаров, усиление контроля за сотрудниками, повышение эффективности работы всего персонала, контроль над материальной базой организации и запасами в помещениях склада, постоянный мониторинг производства компании, упрощение процесса информирования внешних и внутренних контролирующих органов.

В итоге получается автоматизированная производственная система, представляющая собой завершённый циклический процесс без промежуточной передачи продукции в другие подразделения.

Узнать больше о тарифах и услугах можно на сайте ООО "Русская Компания" или по телефону +7 (3452) 68 00 86.