Новое жилье получили 782 тюменца, проживавших в аварийных домах

Тюменские дома, признанные аварийными до 1 января 2012, были отселены и снесены с опережением сроков. Работа проведена по региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области в 2013 – 2017 годах" за счет областного бюджета.

В целях ликвидации аварийного жилищного фонда администрация Тюмени заранее начала мероприятия по отселению граждан из 54 аварийных многоквартирников, признанных таковыми с 1 января 2012 по 1 января 2013года.

На сегодня мероприятия по отселению граждан из 54 домов завершены. Отселено 782 человека, проживавших в 284 жилых помещениях, площадь отселенного аварийного фонда составила более 10 тыс. кв. м.

Администрация города Тюмени продолжает работу по отселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2013 года, сообщили в городском департаменте имущественных отношений.