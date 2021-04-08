Десантники-пожарные провели учения по тушению лесных пожаров

На базе Тобольского авиаотделения ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" 6 и 7 апреля прошли тренировочные спуски работников парашютно-десантной пожарной службы с вертолёта Ми-8.

В учениях приняли участие 79 десантников-пожарных и инструкторов парашютно-десантной пожарной службы. Каждый выполнил по пять спусков на спусковом устройстве СУ-Р с вертолёта. Также отработали навыки летчики-наблюдатели ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов".

Сотрудники лесопожарных формирований готовы к наступлению пожароопасного сезона, уверены в областном департаменте лесного комплекса.