Три креативных кластера на месте промзон и заброшенных зданий планируют создать тюменцы в 2021 году

15:15 07 апреля 2021
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Тюменская область стала одним из 10 финалистов первого этапа федеральной программы Rurban Creative Lab, направленной на создание креативных пространств на месте промзон и заброшенных зданий. До конца 2021 года в регионе будут запущены три креативных кластера трёх разных типов на трёх разных территориях, включая сельские.

Площадки, которые будут преобразованы в креативные пространства, станут известны в конце апреля.

На участие в Rurban Creative Lab - самой масштабной в России программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий – поступило 3339 заявок из 81 российского региона. Помимо тюменцев, в топ-10 вошли Самарская, Иркутская, Ульяновская, Свердловская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская области, Удмуртия и Югра. 

Цель Rurban Creative Lab - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с ДОМ.РФ. Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года.

 

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