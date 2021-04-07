Три креативных кластера на месте промзон и заброшенных зданий планируют создать тюменцы в 2021 году

Тюменская область стала одним из 10 финалистов первого этапа федеральной программы Rurban Creative Lab, направленной на создание креативных пространств на месте промзон и заброшенных зданий. До конца 2021 года в регионе будут запущены три креативных кластера трёх разных типов на трёх разных территориях, включая сельские.

Площадки, которые будут преобразованы в креативные пространства, станут известны в конце апреля.

На участие в Rurban Creative Lab - самой масштабной в России программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий – поступило 3339 заявок из 81 российского региона. Помимо тюменцев, в топ-10 вошли Самарская, Иркутская, Ульяновская, Свердловская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская области, Удмуртия и Югра.

Цель Rurban Creative Lab - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с ДОМ.РФ. Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года.