В Тобольске закрывают ледовую переправу

С 7 апреля на ледовой переправе "Тобольск-Бекерево" проезд автомобильного транспорта через реку Иртыш будет запрещен, сообщили в администрации города.
Лед стал более хрупким, на полосах обилие талой воды, что затрудняет движение. Спустя 2-3 дня после закрытия переправы во избежание несанкционированного проезда будет произведена распиловка льда. Движение пешеходов через реку будет осуществляться по мосткам до самого ледохода.
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