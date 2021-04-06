В Тобольске закрывают ледовую переправу

С 7 апреля на ледовой переправе "Тобольск-Бекерево" проезд автомобильного транспорта через реку Иртыш будет запрещен, сообщили в администрации города.

Лед стал более хрупким, на полосах обилие талой воды, что затрудняет движение. Спустя 2-3 дня после закрытия переправы во избежание несанкционированного проезда будет произведена распиловка льда. Движение пешеходов через реку будет осуществляться по мосткам до самого ледохода.