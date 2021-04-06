В Ново-Патрушево и Плеханово появятся новые фонари

В планах дорожников на 2021 год - осветить улицы в жилых районах Ново-Патрушево и Плеханово, где будет построено 2 километра дорог. Наружное освещение также улучшится на части улиц Академика Сахарова, Пражская, Феликса Аржанова, Блюхера Северной. Светлее станет и во дворах, зеленых уголках, парках и скверах. Уличное освещение будет установлено при ремонте еще 35 дворов и благоустройстве 6 общественных территорий, в том числе парков и скверов. Их список можно увидеть на портале "Тюмень – наш дом".

Об этом рассказал на коллегии под председательством главы города Тюмени директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

Протяженность сетей наружного освещения города вдоль автомобильных дорог увеличится до 1074 километров. При этом доля улично-дорожной сети, обеспеченной освещением, составляет 95,5 %.

За прошлый год дорожные службы проложили почти 17 км линий электроосвещения, еще около 6 км установлено на новых дорогах. Часть работ была выполнена в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"На городском заседании по безопасности дорожного движения всегда большое внимание уделяется уличному освещению как залогу создания безопасных дорожных условий как для водителей, так и для пешеходов. Первоочередным мероприятием является установка освещения на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Также необходимо брать во внимание все обращения граждан по этому вопросу и включать предложенные объекты в планы по устройству наружного освещения", – обратился к коллегам глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Специалисты МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени" ежегодно обследуют городскую дорожную сеть, выявляя потребность в установке уличного освещения. Приоритет отдается дорогам, где проходит общественный транспорт, расположены социальные и образовательные учреждения, жилые дома и нерегулируемые пешеходные переходы.

рядовые горожане о проблемах с освещением могут сообщить на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Не работает наружное освещение вдоль автомобильной дороги". О нерабочем фонаре в сквере или парке можно сообщить в категорию "Парки и скверы".