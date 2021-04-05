В Тюмени ищут бывших работников ООО "Калинка-Строй", которым не выплатили более 11 млн рублей

Прокуратура Центрального округа Тюмени устанавливает бывших работников ООО "Калинка-Строй", которым не была выплачена зарплата.

В 2018 году предприятие было признано банкротом. Сейчас организация имеет задолженность по заработной плате перед 263 работниками в размере более 11,8 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, у конкурсного управляющего имеются деньги для частичного погашения долгов по зарплате.

Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Михаилу Сергеевичу Абышеву по телефону 8 (3452)39-75-50, электронной почте iniciativa72@bk.ru либо в прокуратуру Центрального округа г. Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-98 (ежедневно с 9 до 18 часов).