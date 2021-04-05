Сравнивайте условия страховок

Когда вы сравниваете цену страхования автомобиля, важно изучить каждый вариант, чтобы получить необходимое покрытие по доступной цене.

Вот несколько советов, как получить выгодные предложения по автострахованию.

Сравнивайте условия страховок

Оцените предложение по крайней мере трех страховых компаний, чтобы вы могли сравнить цены и охват. Страховка по самой низкой цене может не дать вам необходимое покрытие. Вам важно соотнести цену, сумму покрытия с льготами и претензиями услуг, и только после этого можно принять окончательное решение.

Настройте свой страховой полис

Если компания указывает лучшую цену страхования автомобиля и она немного выходит за пределы ваших возможностей, вы можете снизить ее, внеся небольшие изменения. Например, более высокая франшиза на вашем автомобиле может снизить вашу ставку. Имейте в виду, однако, что, если вы подадите претензию, ваши личные расходы могут возрасти.

Пока вы вносите изменения в свою политику, также учитывайте ограничения на покрытие. Возможно, вы платите за большее покрытие, чем требуется. Убедитесь, что у вас есть покрытие, которое вы хотите, исходя из ваших потребностей.

Объединить страховые полисы

Вы можете сэкономить на полисе автострахования, если застрахуете более одного транспортного средства или сочетая свой полис автострахования с другими полисами, такими как страховка ОСАГО онлайн и страхование жизни. Так вы сможете сэкономить, связывая, а не имея отдельные полисы.

Поддерживать хороший кредитный рейтинг

Большинство страховщиков будут учитывать силу вашего кредитного рейтинга при определении цены вашего полиса. Более высокий кредитный рейтинг может означать сниженные ставки. Поэтому старайтесь действовать так, что он был в пределах нормы. Обратите внимание на цену, сумму покрытия, льготы и претензии услуг прежде, чем принять решение.

Учитывайте особенности безопасности автомобиля и класс защитного вождения

Вы можете сэкономить на страховой ставке, если ваш автомобиль оборудован противоугонным устройством, подушками безопасности передних сидений или удерживающими устройствами, которые автоматически срабатывают при закрытии двери.

Вы также можете получить скидку для водителя, если вы успешно пройдете курс по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

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