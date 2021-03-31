Рейтинг микрозаймов на сайте ВсеЗаймыОнлайн

Обычно микрозайм выдается на срок до 1 месяца. В отличие от банков, которые выдают кредит на 5, 10 и более лет, для МФО срок в 2–6 месяцев уже является длительным. Но некоторые микрофинансовые организации кредитуют на срок до 1 года с ежемесячной оплатой задолженности равными долями. Быстро найти компанию, выдающую микрозайм на долгий срок под маленький процент достаточно сложно. Рекомендуем ознакомиться с рейтингом долгосрочных займов, которые можно отфильтровать по нужным параметрам, например, по сумме или сроку.

Для получения микрокредита клиент должен соответствовать минимальным требованиям любой МФО — возраст от 18 до 70 лет, наличие гражданства РФ и постоянной регистрации. Также на одобрение длительного займа влияют дополнительные обстоятельства — наличие официального трудоустройства, положительная кредитная история, в том числе в МФО, наличие ценного имущества в собственности. Такие характеристики гарантируют кредитору возврат средств заемщиком.

Зачастую долгосрочный займ интересует тех клиентов, которые не могут воспользоваться услугами банка. Например, если испорчена кредитная история, отсутствует официальный доход или срочно требуются деньги. В любом случае, быстро найти, какая именно компания кредитует проблемных клиентов на долгий срок под невысокий процент — очень сложно. А изучать сведения о всех работающих на российском рынке микрофинансовых компаниях очень долго и трудозатратно.

Проект ВсеЗаймыОнлайн поможет в сжатые сроки изучить лучшие предложения, представленные на рынке. Сделать отбор можно по любым показателям, в том числе по способу выдачи средств, величине процентной ставки, качеству кредитной истории, возрасту заемщика и так далее. Таким образом, формируется самый точный список микрозаймов, без лишней информации. Заявку можно отправить сразу же, перейдя на сайт МФО по прямой ссылке.

Сервис имеет и другие полезные функции:

Бесплатный доступ к персональному кредитному рейтингу заемщика;

Сравнение предложений по финансовым продуктам между собой;

Реальные отзывы клиентов микрофинансовых организаций;

Калькулятор для расчета переплаты по кредиту или займу;

Прием жалоб на финансовые организации за противоправные действия или несоблюдение условий договора.

Погасить задолженность можно любым удобным способом, МФО не ограничивают заемщиков в этом вопросе. Главное, чтобы оплата поступила своевременно и в полном объеме. Рекомендуем вносить деньги заблаговременно, так как из-за технической задержки перевода образуется просрочка и начисляются штрафы. Самым популярным способом является оплата банковской картой, деньги зачисляются быстро, круглосуточно, из любой точки мира. Также можно оплатить займ при помощи электронного кошелька, системы денежных переводов, такой как Контакт или Золотая Корона, наличными в офисе МФО, банке, отделении Почты России.