На трассах Свердловской, Тюменской и Курганской областей будет ограничено движение крупногабаритного транспорта

На автодорогах Р-351, Р-404 и Р-354 вводится временное ограничение движения для крупногабаритных транспортных средств. На федеральных дорогах стартуют ремонты объектов, в связи с чем движение будет ограничено для некоторых видов транспорта.

Так, проехать по участку автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень- Тобольск- Ханты-Мансийск км 143+660 (мост через р.Нерда) не смогут машины с габаритом по ширине более 3,60 метров. На участках автомобильный дороги общего пользования федерального значения Р-351 Екатеринбург- Тюмень: км 125+293 (мост через р.Пышма); км 129+270 (мост через р.Мостовка); км 139+917 (мост через р.Камышловка) будет ограничено движение транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метров. Кроме того, временное ограничение движения для транспортных средств с габаритом по ширине более 4,00 метров вводится на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-354 Екатеринбург- Шадринск- Курган с км 87+000 по км 131+398.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, об их отмене сообщим после окончания ремонтов.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).