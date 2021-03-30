На тюменской таможне задержали партию косметологических препаратов из Кореи

Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Сотрудники Салехардского таможенного поста Тюменской таможни задержали две посылки с инъекционными косметологическими препаратами. 3000 шприцов и 80 ампул с липолитиками прибыли на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Республики Корея.

При проведении таможенного контроля выяснилось, что оба отправления следовали в адрес индивидуального предпринимателя, который занимался оказанием косметологических услуг. Препараты для устранения локальных жировых отложений житель Салехарда планировал ввезти как товары для личного пользования.

"Исходя из характера, количества и предназначения товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, сотрудники таможни приняли решение о неотнесении их к товарам для личного пользования. Для использования продукции по назначению бизнесмен должен был подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи. Однако получатель отказался от декларирования в установленном порядке, в следствии чего посылки отправились обратно к адресанту в Корею", — сообщили пресс-службе Тюменской таможни.

Это не первая попытка ввоза коммерческой партии в практике Тюменской таможни. Граждане пытались ввезти аксессуары для пирсинга, заготовки для ключей, бижутерию, женское белье и канцелярию. Вместе с тем, зачастую таможенники выявляют партии корейской косметики, музыкальных альбомов и предметов одежды.